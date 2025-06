Torino, doppio colpo Anjorin-Ismajli. Tutte le trattative del giorno in Serie A

L’Atalanta ha scelto il suo nuovo terzino sinistro: si tratta di Honest Ahaor, classe 2008 come Camarda, che – secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport – è stato individuato come erede di Matteo Ruggeri. Dopo il rilancio da parte della Dea, l’intesa con il Genoa è stata raggiunta sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Il talento, seguito anche da Milan e Monaco, ha preferito la rapidità e la convinzione dei bergamaschi.

Torino, arrivano Anjorin e Ismajli. Cessione in vista per Coco

Il Torino si muove con decisione: ha chiuso per il centrocampista inglese Rasheed Anjorin (23), in arrivo per circa 5 milioni di euro con una percentuale (40%) destinata al Chelsea in caso di futura rivendita. Insieme a lui, i granata – stando ancora a quanto riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport – accoglieranno anche Ardian Ismajli (28), difensore kosovaro naturalizzato albanese, svincolato ma molto stimato da Marco Baroni.

Sul fronte cessioni, la pista più calda riguarda Saul Coco (26): c’è un accordo da 15 milioni con l’Al-Duhail, ma si attende la decisione definitiva del giocatore, che inizialmente aveva rifiutato il trasferimento.

Como scatenato: avanti con Morata, preso Addai. E ora Thiaw

Non conosce soste il mercato del Como: oltre a spingere per Álvaro Morata (32), i lariani hanno trovato l’accordo con l’AZ Alkmaar per il giovane Jayden Addai (19), operazione da 14 milioni di euro. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la trattativa per Morata ruota attorno a un’intesa con il Milan (10 milioni più bonus), ma è il Galatasaray a porre l’ostacolo: i turchi chiedono un indennizzo per la rescissione anticipata del prestito.

Nel frattempo il Como insiste per Malick Thiaw (23): c’è l’intesa tra club sulla base di 25 milioni, ma manca il sì del difensore. Per convincerlo, è sceso in campo direttamente Cesc Fabregas, pronto a contattarlo personalmente.

Genoa su Karlsson e Pessina, Carboni aspetta l’Inter

Il Genoa è molto attivo sul mercato: resta forte l’interesse per Jasper Karlsson (26), esterno svedese seguito anche dal PSV, e per Matteo Pessina (28), in uscita dal Monza e nel mirino anche del Torino. Inoltre, si valuta il prestito di Valentin Carboni (20), rientrato all’Inter dopo l’infortunio al crociato durante l’esperienza al Marsiglia. La decisione ora spetta ai nerazzurri.

Lecce, occhi su Kevin Carlos e Zerbin. Pogba torna in campo tra le lacrime

Il Lecce potrebbe rivoluzionare l’attacco: il pressing del Leeds per Nikola Krstovic (25) è insistente, e Pantaleo Corvino guarda con attenzione a Kevin Carlos (24). Per le fasce esterne, piace sempre Alessio Zerbin (26) del Napoli, ambito da molti club di Serie A.

Intanto, emozione pura nel Principato: Paul Pogba (32) ha firmato con il Monaco. Al momento della firma, come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il centrocampista francese non è riuscito a trattenere le lacrime, liberando la gioia per il ritorno in campo dopo la lunga squalifica per doping. Un’immagine simbolica che ha fatto il giro del mondo.