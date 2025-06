Corriere dello Sport: “Serie B, tanti club “sognano” Corona. Tutte le trattative del giorno”

Doppio rinnovo in casa Juve Stabia, che guarda con ambizione alla prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, il club ha esteso fino al 2027 il contratto del centrocampista Alessandro Louati (22), mentre il portiere Alessandro Signorini ha firmato fino al 2026. Per difendere i pali, è imminente l’arrivo di Alessandro Confente (27), in uscita dal Vicenza, destinato a raccogliere l’eredità di Demba Thiam (27), ormai vicino a Monza o Cesena.

A centrocampo si valuta con attenzione il profilo dell’olandese Kees De Boer (25), ben conosciuto dal nuovo tecnico Ignazio Abate, che lo ha incrociato ai tempi della Ternana. Per l’attacco, piace Andrea Favilli (28), svincolato dopo l’ultima parentesi al Bari. Intanto, secondo il Corriere dello Sport, continua il pressing su Giacomo Corona (21) del Palermo, seguito anche da Reggiana (in vantaggio) e Virtus Entella.

Capitolo uscite: Diego Demme (33), obiettivo dell’Avellino, sembra destinato a volare in Spagna al Getafe. Gli irpini hanno così spostato il mirino su Simone Bastoni (29) del Cesena. Per la mediana del club romagnolo è vicino Matteo Guidi (22) dal Pontedera, mentre in attacco piacciono due svincolati: Emanuele Rao (19, ex SPAL) e Pierluca Luciani (23, ex Messina). Per la difesa c’è l’interesse per lo svincolato Giovanni Zaro (31), reduce dal biennio a Modena.

Catanzaro, tre colpi in arrivo: Marietta, Seha e Frosinini

Bloccati un portiere, un’ala dall’OM e un terzino dal Trento. Petriccione non si muove.

Movimenti in entrata anche per il Catanzaro, che – secondo il Corriere dello Sport – ha praticamente definito l’arrivo del portiere Christian Marietta (23), ex Albinoleffe, pronto a firmare un triennale. In giallorosso anche Sayha Seha (20), ala sinistra francese di proprietà dell’Olympique Marsiglia, che sarà libero dal 1° luglio. In difesa si attende l’ufficialità per Ruggero Frosinini (24) dal Trento. Il centrocampista Jacopo Petriccione (30) ha ricevuto offerte, ma resterà in Calabria.

Virtus Entella e Reggiana, occhi puntati su Serie C e Serie A

I liguri seguono Mignani, i granata puntano su Rover e tre giovani del Sassuolo.

La Virtus Entella cerca un attaccante e ha puntato il 22enne Guglielmo Mignani della Pianese, autore di 18 reti nell’ultima Serie C. Secondo il Corriere dello Sport, la Reggiana – sfumato l’obiettivo Gabriele Artistico (23), passato allo Spezia – guarda ora a Matteo Rover (26) del Südtirol e al centrocampista Massimo Bertagnoli (26), svincolato dal Brescia. Interesse anche per tre profili del Sassuolo: il portiere Giacomo Satalino (26), il centrocampista Justin Kumi (20) e il terzino destro Filippo Missori (21).

Padova, contatto per il Papu Gomez. Piace Harder della Fiorentina

Tentativo per l’argentino dopo due anni di stop. Piace anche il giovane viola.

Il Padova sogna in grande. Come riferito dal Corriere dello Sport, il club ha avviato i primi contatti per Papu Gomez (37), fermo da due anni per una squalifica legata all’assunzione di Terbutalina. La trattativa è in fase embrionale, ma resta suggestiva. Nel frattempo il d.s. Mirabelli ha messo nel mirino anche Jonas Harder (19), centrocampista della Primavera della Fiorentina, valutando un prestito per rinforzare la mediana con un profilo giovane ma già formato.