Corriere dello Sport: “La Carrarese spinge per Buttaro”

La Carrarese si affaccia al campionato di Serie B con la consapevolezza di dover costruire una rosa competitiva, senza però perdere di vista sostenibilità ed equilibrio. Come riportato da Marco Materassi sul Corriere dello Sport, il club apuano sta lavorando «con la massima attenzione» sul mercato per affiancare ai riconfermati un gruppo di giovani promettenti, in parte provenienti da club di Serie A.

Uno dei nomi più suggestivi è quello di Francesco Camarda, 17 anni, talento purissimo del Milan, ma – come sottolinea ancora Materassi sul Corriere dello Sport – «sul ragazzo milanese sono interessati in tanti», rendendo la trattativa complicata. L’alternativa porta a Fabio Abiuso, 22 anni, reduce da una buona stagione tra Modena e Sampdoria.

Nel mirino anche Emanuele Alessandro Zanaboni, 20 anni, svincolato dal Monza, e soprattutto Alessio Buttaro, 22 anni, difensore in uscita dal Palermo, per il quale la Carrarese ha già mostrato forte interesse. Tutti nomi citati da Materassi sul Corriere dello Sport, che evidenzia la linea verde e ambiziosa del progetto.

Carrarese, due test di lusso per il ritiro: Fiorentina e Lecce nel precampionato

Ufficiali le amichevoli di luglio e agosto. Ritiro tra Pontremoli e Alto Adige. Debutto stagionale contro l’Udinese in Coppa Italia.

Nel frattempo, la Carrarese ha ufficializzato due amichevoli di prestigio che andranno ad arricchire il programma del precampionato. La prima, venerdì 25 luglio, sarà contro la Fiorentina al Viola Park – Curva Fiesole. La seconda è fissata per domenica 3 agosto contro il Lecce, durante il ritiro estivo in Alto Adige.

Come riportato da Marco Materassi sul Corriere dello Sport, gli uomini di Antonio Calabro si alleneranno dal 28 luglio all’8 agosto presso il campo comunale di Castelvecchio Caldaro, soggiornando all’Hotel Weingarten di San Paolo Appiano (Bolzano). Prima di quella fase, ci sarà una prima parte di preparazione a Pontremoli.

La stagione ufficiale della Carrarese comincerà con la sfida di Coppa Italia in casa dell’Udinese, primo vero banco di prova per testare il valore della nuova rosa costruita per affrontare la Serie B.