Lo Monaco: «Palermo scatenato. La B è lo specchio della crisi del nostro calcio»

Una Serie B infuocata, segnata da cambi di allenatore, piazze in fermento e tante incognite. Ne è convinto Pietro Lo Monaco, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha tracciato un quadro senza sconti:

«Stroppa ha vinto, il Venezia ha preso un allenatore vincente e si augura di tornare subito in A. Il Palermo come al solito sta investendo tanto, la campagna acquisti è partita in quarta. L’Empoli ha fatto una scelta intrigante, Pagliuca ha buona capacità di esprimere lavoro. Il Monza mi sembra che stia risentendo della morte di Silvio Berlusconi, prova ne sia la retrocessione. Mi auguro che possa fare un buon campionato» ha dichiarato Lo Monaco nell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

Non manca un riferimento duro alla situazione di alcune piazze storiche, finite in pieno caos: «Alla Samp una confusione pazzesca: errare è umano, perseverare è diabolico. Indicibile quello che succede da qualche anno a questa parte. Un po’ come a Salerno: due retrocessioni di seguito».

Infine, l’affondo più ampio sullo stato del calcio italiano, a partire proprio dal torneo cadetto: «Il nostro calcio, se ci si ferma un attimo a riflettere, è in grandissime difficoltà. Guardate cosa è successo in Serie B: spareggi fermati e rifatti. Reclami a destra e sinistra, il Brescia che fa una fine ignomignosa… Una cosa fuori dal mondo. Parliamo di personaggi che hanno inciso per tanto tempo nel nostro calcio» ha concluso Lo Monaco ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.