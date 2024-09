Tonali: «Scommesse? Ho capito il mio errore. Prima avevo due vite»

Ai microfoni di Sky Sport Uk, il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali, è tornato a parlare della sua dipendenza dopo aver da poco scontato la sua squalifica.

«Prima dell’errore avevo due vite – ha esordito -, perché ero molto chiuso in me stesso e non parlavo mai con le persone, anche in campo di allenamento, anche con lo staff. Ora è totalmente diverso. Ogni giorno è diverso, soprattutto con lo staff e i miei compagni di squadra, perché è normale parlare ogni giorno, è normale avere un rapporto. Quando vengo al campo di allenamento, ora sono la stessa persona; con il direttore sportivo, con lo staff, con i miei compagni di squadra.

Prima di questi 10 mesi, prima dell’ultimo anno, non so, ma è un po’ diverso perché ero un’altra persona – ha aggiunto -. Ero due persone diverse nella mia vita e nel calcio. E ora sono una sola persona, una sola. Quando parlo con il mister, sono Sandro. Quando gioco, sono Sandro. Quando torno in Italia, sono Sandro. Questo l’ho capito nell’ultimo anno e in questi 10 mesi.

10 mesi di stop? Mi mancava il calcio, mi mancava lo stadio, tutte le emozioni in campo. Ma ora sono tornato e sono tornato, credo, molto bene. Ho parlato con la squadra e con il direttore sportivo. Il direttore generale era contento. Ho capito il mio errore».