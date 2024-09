Da Cesena: “Nulla di grave per Berti, ma salta il Palermo”

Come riportato da tuttocesena.it, dopo l’infortunio rimediato da Berti per via di uno scontro di gioco rimediato nell’ultimo match disputato dai bianconeri, venerdì sera si era sottoposto a delle lastre che avevano escluso lesioni ossee alla caviglia.

Nelle giornata di oggi, si è sottoposto a una risonanza magnetica ai legamenti che, però, ha evidenziato soltanto qualche piccola lesione di primo grado. Berti potrebbe tornare disponibile ‘soltanto’ fra venti-venticinque giorni, ma salterà comunque la sfida in programma sabato al Renzo Barbera.