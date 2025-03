Corriere dello Sport: “Palermo, torna Di Mariano. Le ultime dall’infermeria”

Dall’ultimo allenamento settimanale svolto ieri a Torretta, prima dei due giorni di riposo concessi alla squadra, arrivano segnali importanti per il Palermo. Come riportato da Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, si è infatti rivisto in campo Francesco Di Mariano, fermo da dicembre a causa di un intervento al menisco.

L’esterno palermitano ha disputato una mezzora positiva nella partitella contro la Primavera, mostrando buona intensità nei contrasti e una condizione in netta ripresa. Secondo Vannini, non è da escludere un suo ritorno tra i convocati già per la trasferta di Salerno, anche se resta da valutare la sua tenuta nei prossimi allenamenti.

Nell’allenamento è stato impiegato nel ruolo di esterno destro nel 3-5-2, posizione che ha visto alternarsi anche Vasic in assenza di Pierozzi e Diakitè. Tra le note curiose sottolineate dal Corriere dello Sport, l’utilizzo di Di Bartolo tra i pali: con Audero e Desplanches impegnati con le rispettive nazionali e Sirigu ancora in convalescenza per una gonalgia, il giovane portiere ha avuto spazio da titolare.

Restano invece da monitorare le condizioni di Nikolaou, ancora fermo a causa di un’infiammazione alla caviglia.