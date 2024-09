Cittadella, Angeli: «L’annata è iniziata per il verso giusto»

Matteo Angeli, difensore centrale classe 2002 di proprietà del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni fi padovaoggi.it.

«Sono felice di non aver subito reti contro il Catanzaro. Quado accade questo per un difensore è gratificante. Soprattutto per un giovane come me, aumenta l’autostima. L’annata è iniziata per il verso giusto e faremo di tutto affinché così resti. Nella passata stagione il problema alla spalla mi ha condizionato tanto. Ora sono entrato meglio nell’ottica delle richieste del mister. Abbiamo seguito alla lettera ciò che ci ha chiesto Gorini, penso si sia visto. Se contro il Catanzaro non sei sempre intenso in fase di non possesso agevoli il loro gioco. Così facendo però consumi energie che ti portano ad essere meno lucido in fase offensiva. Alle volte mi capita di staccare la spina, sto lavorando su questo aspetto. Il mister chiede tanto dialogo tra difensori per restare sempre in partita. Mi piacerebbe segnare, adesso però penso a difendere».