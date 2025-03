Salernitana, Christensen carica l’ambiente: «Vogliamo i tre punti col Palermo»

Oliver Christensen, portiere della Salernitana, ha rilasciato una lunga intervista a SalernitanaNews.it, tracciando un bilancio sulla stagione e fissando gli obiettivi futuri, personali e di squadra. L’estremo difensore danese ha sottolineato l’importanza del gruppo, la crescita dell’intesa con la difesa e la necessità di trovare continuità per centrare la salvezza.

«Contro Cesena e Bari potevamo anche vincere – ha dichiarato – ma era fondamentale non perdere. Ora dobbiamo tornare a vincere, specie in trasferta, dove ci manca il colpo da tre punti. Col Palermo sarà una gara tosta ma fondamentale: giochiamo in casa e vogliamo i tre punti».

Christensen ha anche parlato del legame con i tifosi: «La spinta del pubblico è incredibile, mi emoziona sempre. Ringraziarli è il minimo. Salerno mi piace, amo passeggiare sul lungomare e scoprire il territorio».

Dopo mesi difficili alla Fiorentina, il portiere ha scelto Salerno per rilanciarsi: «Volevo giocare, avevo offerte anche dall’estero, ma ho scelto l’Italia. E sono contento della mia decisione».

Tra i suoi modelli, non potevano mancare leggende come Schmeichel, Neuer, Casillas e Cech, ma nel mirino c’è un obiettivo ben chiaro: «Voglio tornare in Nazionale e giocare il Mondiale 2026 con la Danimarca. So che non sarà facile, ma ci credo»