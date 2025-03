Palermo, Audero si allena a Giakarta in vista di Indonesia-Bahrein

Il portiere del Palermo, Emil Audero, ha condiviso oggi sul suo profilo Instagram alcuni scatti dal campo di allenamento di Giakarta, dove si trova in ritiro con la nazionale indonesiana. Sorriso concentrato, guanti ben saldi e sguardo puntato sull’obiettivo: martedì 25 marzo è in programma la sfida contro il Bahrein, valida per le qualificazioni asiatiche, che si disputerà proprio nella capitale indonesiana.

