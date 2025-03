Giornale di Sicilia: “Il Palermo è un po’… a secco. Mancano i gol di tre «big»”

Il Palermo ha mostrato segnali di crescita nelle ultime giornate, ma la fase realizzativa resta ben al di sotto degli standard della scorsa stagione. Lo evidenzia Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolineando come il dato attuale – 36 reti in 30 giornate – sia decisamente più basso rispetto alle 52 dello stesso periodo del campionato 2023/24: un gap di 16 gol che incide pesantemente sulla classifica.

Arena ricorda che dodici mesi fa quella quota era stata raggiunta già alla 21ª giornata, mentre oggi ne sono servite nove in più. Un’inversione di tendenza evidente, anche se nel 2025 il rendimento è leggermente migliorato con 11 reti in sei partite. Nonostante ciò, la maggior parte della stagione è stata segnata da un bottino offensivo modesto, fatto di partite con uno o zero gol all’attivo.

Secondo il Giornale di Sicilia, la differenza rispetto al passato è legata soprattutto al calo di rendimento sotto porta di tre pedine chiave: Brunori, Segre e Ranocchia. Arena scrive che “insieme contano 16 gol in meno rispetto allo scorso anno”, un dato che spiega gran parte delle difficoltà offensive dei rosanero.

Brunori, a quota 11 reti (sei su rigore), resta comunque il miglior marcatore della squadra. Ma, come fa notare Arena, “molto del suo bottino è frutto dei rigori”. Il numero 9 ha migliorato le sue prestazioni nelle ultime settimane, pur perdendo in alcune occasioni il posto da titolare, scelta che il quotidiano definisce “poco comprensibile”, vista l’efficacia del giocatore quando è impiegato dall’inizio.

Ancora più marcato il calo di Segre, che un anno fa aveva già firmato dieci gol, chiudendo a undici. Oggi è fermo a una sola rete, realizzata a settembre contro la Juve Stabia e, come sottolinea Arena, “non è mai andato a segno in campionato”. Dionisi lo ha spesso escluso dal ruolo di trequartista, perdendo così – secondo il giornale – un potenziale offensivo non trascurabile.

Infine, Di Francesco: cinque gol lo scorso anno, appena due in questa stagione, entrambi arrivati a settembre. Da allora, il numero 17 è sparito dai radar anche in fase di finalizzazione, contribuendo a un attacco che Arena definisce “spuntato” e poco continuo.

Il Giornale di Sicilia conclude sottolineando che il Palermo, per restare agganciato alla zona playoff, dovrà ritrovare efficacia davanti alla porta. “Non può più basarsi su fiammate isolate o invenzioni estemporanee”, ma serve una produzione offensiva più corale e costante.