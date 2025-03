Serie B, classifica media spettatori in trasferta: Palermo al terzo posto

Da sempre motore delle squadre nelle gare fuori casa, la presenza di un nutrito gruppo di tifosi in trasferta rappresenta uno stimolo fondamentale per i calciatori. Chi affronta viaggi di centinaia di chilometri, sfidando traffico, costi e disagi, lo fa per passione pura: per esserci, per sostenere, per gridare il proprio amore in stadi lontani.

Anche in Serie B, categoria spesso attraversata da club con storia, blasone e tifoserie calorose, la partecipazione nelle gare esterne resta alta, nonostante le difficoltà logistiche o i divieti imposti per ragioni di sicurezza. Il portale StadiaPostCards.com ha raccolto i dati aggiornati relativi alla presenza dei tifosi ospiti in trasferta, conteggiando solo le partite in cui era consentito l’accesso e disponibili i numeri ufficiali.

Due le classifiche fondamentali: quella per numero totale di tifosi al seguito e quella per media per singola trasferta. Il Bari guida entrambe, dimostrando il proprio peso specifico non solo sugli spalti del San Nicola, ma anche lontano da casa. Il Palermo nella classifica totale si trova al quinto posto con 13-470 tifosi in trasferta in 14 partite. Nella Media, invece, i rosanero si trovano terzi con 925.

Classifica per totale di tifosi in trasferta

(tra parentesi il numero di partite considerate)

Bari – 14.487 (13)

Catanzaro – 13.928 (13)

Salernitana – 13.692 (15)

Pisa – 13.470 (15)

Palermo – 12.953 (14)

Mantova – 11.878 (15)

Modena – 9.520 (15)

Reggiana – 8.465 (15)

Sampdoria – 8.242 (13)

Cesena – 7.380 (14)

Brescia – 7.026 (11)

Carrarese – 6.777 (15)

Spezia – 6.762 (14)

Cosenza – 6.729 (13)

Cremonese – 5.590 (12)

Juve Stabia – 5.290 (12)

Sassuolo – 2.532 (15)

Frosinone – 2.015 (14)

Cittadella – 1.420 (15)

Sudtirol – 781 (15)

Classifica per media tifosi in trasferta

Bari – 1.114

Catanzaro – 1.071

Palermo – 925

Salernitana – 913

Pisa – 898

Mantova – 792

Modena – 666

Sampdoria – 655

Brescia – 639

Reggiana – 564

Cesena – 527

Cosenza – 518

Spezia – 483

Cremonese – 466

Carrarese – 452

Juve Stabia – 441

Sassuolo – 169

Frosinone – 144

Cittadella – 95

Sudtirol – 52