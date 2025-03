Giornale di Sicilia: “Palermo, contro la Salernitana torna Di Mariano. Dionisi…”

Ultima seduta settimanale per il Palermo prima dei due giorni di riposo, in vista del rush finale che deciderà la corsa ai playoff. E proprio ieri al centro sportivo di Torretta si è svolta un’amichevole in famiglia tra la prima squadra e la formazione Primavera di Del Grosso. Un test utile più che altro per mantenere il ritmo, vista anche l’assenza dei nazionali, ma che ha regalato un’importante notizia: Francesco Di Mariano è tornato in campo.

L’esterno palermitano, fermo da mesi per un infortunio al menisco, ha disputato una ventina di minuti, prendendo parte all’ultima delle tre mini-partite da 30 minuti ciascuna. Adesso è arrivata l’ora di tornare in campo per aiutare la causa rosanero, è il messaggio implicito lanciato dal numero 7, apparso brillante e reattivo.

Come evidenzia il Giornale di Sicilia, è una dimostrazione del fatto che ormai il rientro è davvero vicino. Un recupero importante anche sul piano emotivo, per un giocatore molto legato alla piazza e che può rappresentare una risorsa preziosa nel finale di stagione.

Sul piano tattico, niente esperimenti particolari: Dionisi ha confermato il consueto 3-5-2. La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì, quando comincerà la preparazione in vista della trasferta di Salerno contro la Salernitana, in programma il 30 marzo. Un match fondamentale per il destino dei rosanero, che sperano di ripartire con l’intero organico a disposizione e una nuova energia mentale.