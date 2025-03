Giornale di Sicilia: “Gomes, nuova vita in rosanero: Ora la porta non è più stregata”

Nel Palermo di oggi, spesso irriconoscibile rispetto a quello di un anno fa, c’è una nota positiva che brilla più delle altre: Claudio Gomes. Il centrocampista francese, protagonista in crescita costante, è diventato l’uomo in più non solo per equilibrio e intensità, ma anche per la ritrovata vena realizzativa.

Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, «nelle ultime partite il giocatore più pericoloso nella trequarti avversaria è stato proprio Gomes», un dato che racconta molto sulle difficoltà offensive della squadra, ma anche sulla capacità del numero 6 di reinventarsi.

Dopo due anni a Palermo in cui «il suo raggio d’azione era quasi esclusivamente basso», ora Gomes si è finalmente sbloccato: già due i suoi gol in stagione. Il primo era arrivato contro la Reggiana a ottobre, il secondo appena pochi giorni fa, nella sfida contro la Cremonese: un tap-in dopo una brillante azione offensiva.

Il cambiamento è evidente. «Gomes era stato tra i più pericolosi anche contro la Sampdoria», scrive Arena, grazie a quelle percussioni centrali o laterali che hanno messo in crisi più di un avversario. E il tutto, senza sacrificare la sua efficacia in fase difensiva: il francese resta tra i giocatori più precisi della Serie B nei recuperi e nelle letture tattiche.

Tolto un errore contro la Carrarese, Gomes è stato una delle certezze in una stagione complicata. «La sua rabbia dopo il 2-3 con i grigiorossi è un segnale di forte determinazione per il finale di stagione», sottolinea Arena. Con il Palermo in piena corsa per i playoff, servono adesso leader capaci di trasmettere energia e motivazioni.

La speranza è che il gol sia solo un punto di partenza: «Ora che si è sbloccato anche in zona gol la strada appare in discesa», ma servirà una spinta collettiva per raggiungere gli obiettivi. E Gomes, finalmente, sembra pronto a guidarla.