Collauto: «Bari? Ha una buona squadra, con un’idea di gioco ben definita»

L’ex calciatore del Bari, Mattia Collauto, ha parlato ai microfoni di Pianetabari, esprimendosi sull’ultimo match dei galletti e sulla loro possibile stagione.

«Il Bari ha disputato una buona partita, nonostante la pressione di dover vincere per invertire il trend negativo delle prime uscite, in cui i risultati non erano stati favorevoli. La squadra ha messo in campo un pressing efficace, che ha creato difficoltà al Mantova, una compagine di valore che arriva da un campionato esaltante in Serie C. Mi è piaciuto il Bari. Ha saputo gestire i momenti chiave, colpire quando necessario e difendere con compattezza. Questo successo rappresenta un’importante iniezione di fiducia, sia per il risultato che per il modo in cui è stato ottenuto. Può dare entusiasmo all’intero ambiente.

Sui marcatori? Lella e Mantovani hanno entrambi disputato un’ottima gara. Il Bari ha una buona squadra, con giocatori funzionali e un’idea di gioco già ben definita. Ora è fondamentale trovare continuità nei risultati e mantenere alto l’entusiasmo, poiché questa piazza ha bisogno di energia collettiva. Vincere aumenta la fiducia e, con questa mentalità, si può solo migliorare».