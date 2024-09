Bari, Lella: «Mi piacerebbe giocare in A con questo club»

Nunzio Lella, calciatore del Bari, intervistato da RadioBari, ha raccontato dell’emozione del segnare sotto la Curva Nord del San Nicola.

«L’emozione è stata enorme. Noi ragazzi di Bari sogniamo sempre il gol sotto la Nord, la prima cosa che ho pensato è stato andare sotto la curva per festeggiare con i tifosi. Lì c’erano tantissimi miei amici. Il colpo di testa è una mia qualità, in C avevo fatto anche una doppietta contro la Carrarese. Ho fatto la gavetta con tre anni in C, ora sono arrivato qui. Con Manzari abbiamo fatto otto anni insieme, ci siamo abbracciati, per me è come un fratello.

Vanoli? Crede nel lavoro, quando eravamo in campo sapevamo tutti cosa fare. Mi ha fatto tirare fuori la personalità, la voglia di ricevere la palla e giocare per il compagno.

Longo? Lo paragono a Vanoli, è un condottiero e ti tira sempre qualcosa fuori. Mi chiede di riempire molto l’aria, seguo le sue richieste. Avere un doppio schema di gioco è positivo”.

Gruppo? Il gruppo è fondamentale per fare grandi cose, fa il 70% delle vittorie. Maita mi ha fatto conoscere un po’ di persone, c’è poi Di Cesare che fa da tramite con lo spogliatoio“.

Futuro? Mi piacerebbe giocare in Serie A. Magari con il Bari…. C’è più pressione, ma mi piace avere questa responsabilità».