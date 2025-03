SEI FUORI ROSA, TORNATENE IN ITALIA | A metà stagione è stato cacciato: lascia la MLS e torna in Serie A

Lascia la MLS per ritornare in Serie A - ILovePalermoCalcio.com (Foto Facebook)

Decisione dura del club, lo mettono fuori rosa, il ritorno in Italia è sempre più vicino: lascia la MLS per la Serie A

Certi atteggiamenti, i club di calcio, non li tollerano affatto. Nemmeno se a compierli è uno dei calciatori più importanti e rappresentativi venuti da un altro Paese e campionato.

La scelta di provare questa nuova avventura, chiamata Major League Soccer, con il passare del tempo si sta trasformando sempre più in un incubo per l’atleta italiano.

Motivo? Nelle ultime ore si sono intensificate, sempre di più, le notizie che il club ha deciso di metterlo fuori rosa. Senza alcun tipo di ripensamento. Una vicenda che, ovviamente, con il passare delle ore ha fatto e sta facendo molto rumore.

A questo punto è quasi inevitabile pensare al fatto che il calciatore possa ritornare in Italia. Ovvero in quella Serie A che, oltre a conoscere molto bene, lo ha visto protagonista con una maglia di un club importante.

Lascia la MLS per ritornare in Serie A, il club lo mette fuori rosa: decisione ufficiale

L’avventura di Lorenzo Insigne in Canada, con la maglia del Toronto FC, si sta complicando sempre di più. L’ex attaccante del Napoli è stato messo fuori rosa. Il club non sta vivendo affatto una stagione da sogno visto che si trova nelle zone basse della classifica del campionato americano. Nessuna convocazione da parte del suo allenatore, Robin Fraser, e nessun minuto giocato in campo. Una situazione, quella del nativo di Frattamaggiore, che sta iniziando a stancare anche i tifosi.

Se nel giorno del suo arrivo era stato accolto nel migliore dei modi, adesso la situazione sembra essere cambiata. I sostenitori canadesi, infatti, sembrano averne abbastanza dei suoi modi di fare e dei suoi comportamenti che non sposano affatto la linea del club. Nell’ultima gara, quella contro i Chicago Fire, lo hanno pesantemente contestato. Offese e parolacce, a più non posso, per l’ex Napoli. Segno del fatto che la sua avventura in Canada sta per giungere al termine. Il ritorno in Serie A è sempre più scontato ed, allo stesso tempo, vicino.

Non gioca più, il club lo mette fuori rosa: la Serie A lo aspetta a braccia aperte

Il Toronto, pur di averlo nel 2022, aveva fatto carte false. Tanto da garantirgli un ingaggio da top player. Andando oltre le cifre stabilite dal “Salary Cup”. Vale a dire 15 milioni di dollari fino a giugno del prossimo anno. Si tratta del secondo calciatore più pagato del campionato, dopo ovviamente Lionel Messi. Anche se le prestazioni in campo del napoletano, in più di una occasione, hanno lasciato parecchio a desiderare. Nonostante continui ad allenarsi, Insigne non gioca e non viene preso più in considerazione.

In questa stagione non ha collezionato nemmeno un minuto. Fuori da ogni tipo di progetto. L’obiettivo del Toronto è quello di liberarsi di lui, una volta e per tutte. Tanto è vero che il club gli aveva offerto anche una importante buonuscita per liberarsi di lui e del suo ricco contratto. Niente da fare visto che Insigne ha rifiutato ogni tipo di proposta del genere. Non è da escludere, però, che nelle prossime settimane possano esserci novità su un suo possibile addio. In tal caso Monza, Lazio, Fiorentina e Como attendono novità.