TMW: “Udinese, anche l’Atletico Madrid su Lucca. Napoli in vantaggio”

Il Napoli punta forte su Lorenzo Lucca e vuole chiudere in fretta. L’attaccante dell’Udinese è ormai l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco, con un’offerta da circa 30 milioni pronta a essere discussa in un vertice atteso tra domani e dopodomani. L’intenzione del club partenopeo è portarlo subito a Dimaro per l’inizio del ritiro e inserirlo nel nuovo progetto targato Antonio Conte.

Nelle ultime ore, però, anche l’Atletico Madrid si è mosso chiedendo informazioni all’Udinese. I Colchoneros restano comunque indietro rispetto al Napoli, che ha già tracciato la strada e guadagnato terreno.

Conte, grande estimatore del centravanti ex Ajax, lo aveva già elogiato pubblicamente per la sua fisicità e la capacità di spostare gli equilibri nei duelli aerei: «È difficile giocargli contro. Se li pressi alti, hanno sempre la palla lunga su di lui».