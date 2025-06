Spezia, sfida a tre per Amatucci: Palermo e Carrarese sulle sue tracce

Lo Spezia guarda al futuro e punta con decisione su Lorenzo Amatucci per rafforzare la mediana in vista della prossima stagione. Il centrocampista classe 2004, di proprietà della Fiorentina, ha appena terminato un’esperienza in prestito alla Salernitana e sembra destinato a recitare un ruolo da protagonista in Serie B. I liguri, alla ricerca del sostituto ideale di Salvatore Esposito, hanno individuato nel giovane viola il profilo perfetto.

Secondo quanto riportato da CalcioSpezia e ripreso da TuttoMercatoWeb in un articolo a firma di Luca Bargellini, il club bianconero dovrà però fare i conti con una concorrenza agguerrita. Il Palermo ha già avviato i contatti per provare a portare Amatucci in rosanero, mentre la neopromossa Carrarese segue con attenzione l’evolversi della trattativa. Nelle ultime ore si è inserita anche la Sampdoria, determinata a rilanciare le proprie ambizioni dopo una stagione deludente.

Lo Spezia, forte del rapporto consolidato con la Fiorentina e intenzionato a offrire ad Amatucci un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico targato Luca D’Angelo, proverà a chiudere l’operazione il prima possibile. La partita per il talento viola è appena cominciata.