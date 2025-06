Fiorentina, Edoardo Pierozzi saluta: niente rinnovo, da domani sarà svincolato

Edoardo Pierozzi lascerà la Fiorentina a parametro zero. Il contratto del terzino destro classe 2001, reduce dalla promozione in Serie B con il Pescara, scadrà domani e non verrà rinnovato. I viola hanno deciso di non esercitare l’opzione per il prolungamento, sancendo così l’addio definitivo anche dell’ultimo dei fratelli Pierozzi, dopo il passaggio di Niccolò al Palermo lo scorso anno.

Secondo FirenzeViola.it, il futuro di Edoardo potrebbe essere ancora in Serie B: su di lui ci sono il Padova e diverse squadre di C, tra cui Vicenza e Benevento.