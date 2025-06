TMW: “Milan, Reijnders verso il Manchester City: affare da 65 milioni”

È in dirittura d’arrivo la trattativa tra Milan e Manchester City per Tijjani Reijnders. Come riportato da TuttoMercatoWeb e raccolto da Marco Conterio, l’accordo è ormai ai dettagli: ai rossoneri andranno 65 milioni di euro, cifra che rappresenta un’importante plusvalenza e una risorsa strategica per il nuovo progetto tecnico targato Massimiliano Allegri.

Reijnders, reduce da una stagione da protagonista con 51 presenze, 15 gol e 5 assist, si prepara a raggiungere Pep Guardiola e sarà a disposizione per il Mondiale per Club. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.