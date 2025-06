Di Marzio: “Monza, è fatta per Paolo Bianco: sarà lui il nuovo allenatore”

Il Monza ha scelto il tecnico a cui affidare la ripartenza in Serie B dopo la retrocessione: sarà Paolo Bianco il nuovo allenatore dei brianzoli.

Come anticipato da Gianluca Di Marzio, Bianco era il nome in pole rispetto ad altri profili valutati, come Mignani e Pagliuca (quest’ultimo vicino all’Empoli).

Bianco arriva dopo aver condotto il Frosinone alla salvezza, subentrando per le ultime 12 giornate della stagione. In precedenza aveva allenato anche il Modena in cadetteria e ha fatto parte dello staff tecnico di Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico prenderà il posto di Alessandro Nesta sulla panchina del Monza