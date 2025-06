Dopo l’esclusione della Turris dalla Serie C, il giovane esterno offensivo Luca Nocerino, classe 2004, è attualmente svincolato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Reggiana e Avellino hanno avviato i contatti con l’entourage del giocatore per cercare di portarlo in Serie B nella prossima stagione. Un’occasione a parametro zero che potrebbe accendere il mercato cadetto.

