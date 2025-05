TMW: “Juve Stabia, su Adorante c’è il Malmö. La richiesta dei campani”

Con 15 reti in 33 partite di campionato, Andrea Adorante è sicuro una delle rivelazioni più iconiche dell’annata della Juve Stabia. L’attaccante dei campani, decisivo nell’1 a 0 contro il Palermo nel primo turno dei playoff di Serie B e a segno nel 2 a 1 contro la Cremonese, in occasione della semifinale di andata, è diventato naturalmente uno dei calciatori più richiesti sul mercato.

Infatti, come riporta TuttoMercatoWeb.com, sul classe 2000 c’è anche il Malmö, che si è qualificato ai turni preliminari per accedere alla prossima edizione della Champions League. Un eventuale discorso fra le due società ci sarà solamente a stagione conclusa, ma la Juve Stabia chiederebbe almeno un milione e mezzo di euro per privarsi del suo bomber.