Monza, in estate sarà rivoluzione: sul mercato anche Pessina e Mota

Domani sera, sabato 24 maggio, il Monza saluterà la Serie A in occasione dell’ultima giornata di campionato in casa del Milan. I vertici brianzoli sono già al lavoro per pianificare la prossima stagione in Serie B con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonisti, in modo da poter tornare in massima serie il prima possibile.

Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com, i biancorossi si preparano ad una rivoluzione, anche per rimediare al pesantissimo passivo in bilancio. I due nomi più certi dell’addio sono Dany Mota e Matteo Pessina. Specialmente su quest’ultimo non mancano le pretendenti. Infatti, sul centrocampista italiano, ci sarebbe l’interesse del Bologna, in cui ritroverebbe Giovanni Sartori dopo l’esperienza all’Atalanta.