Sampdoria, si lavora al dg: piace Foresti, Angelozzi l’alternativa

In attesa di conoscere definitivamente il proprio destino, la Sampdoria non vorrà farsi cogliere impreparata a prescindere dalla categoria in cui giocherà l’anno prossimo. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il club blucerchiato avrebbe messo nel mirino Diego Foresti per quanto riguarda il ruolo di direttore generale. L’ex dg di Catanzaro e Ternana sarebbe pronto a rilanciarsi, ma occhio all’ipotesi Guido Angelozzi. Il dirigente del Frosinone sarebbe l’alternativa, anche per via degli ostacoli da superare per convincere i ciociari a privarsi del loro proprio direttore tecnico.

