Lega Serie B, assemblea conclusa: le ipotetiche date dei playout

Nella giornata di oggi, venerdì 23 maggio, si è svolta l’Assemblea di Lega B per provare a trovare una soluzione in merito al caso Brescia, che rischia di riscrivere la classifica del campionato con conseguente stravolgimenti sia per quanto riguarda le retrocessioni dirette sia per lo scontro playout.

Per la Salernitana era presente l’amministratore delegato e direttore generale Maurizio Milan, il quale ha ribadito di voler ricorrere al TAR per annullare la disputa dei play out, mentre la Sampdoria era rappresentata dal presidente Matteo Manfredi. Assente invece il numero uno del Brescia Massimo Cellino. Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a decidere per il rinvio del playout.

Come riporta TuttoMercatoWeb.com, l’ipotesi più accreditata diventa, dunque, quella che le gare si giochino il 19 giugno a Genova e il 24 giugno a Salerno, anche se non è da escludere che si possa giocare il 12 e 18 giugno qualora la sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale sia ritenuta più che solida. Inoltre, la questione verrà analizzata al prossimo Consiglio Federale.