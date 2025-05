Palermo, Dionisi tratta la rescissione del contratto: per la sostituzione in pole Gilardino e Pecchia

L’ultimo allenamento di oggi, venerdì 23 maggio, chiude la deludente stagione del Palermo. Nonostante le importanti aspettative, i rosanero sono stati costretti a rimandare nuovamente la promozione in Serie A, con Alessio Dionisi reputato tra i principali colpevoli di un campionato tutt’altro che positivo.

Come si legge su ANSA, il destino del tecnico è segnato e la panchina rosanero sarà presto ufficialmente vuota. Dopo la seduta di oggi pomeriggio, l’ex Sassuolo ha salutato squadra, componenti dello staff tecnico e tutti i collaboratori presenti. In queste ore starebbe trattando i termini di una rescissione contrattuale con il City Group per interrompere definitivamente i rapporti professionali con i vertici societari siciliani.

Con Dionisi in uscita, l’obiettivo del Palermo sarà affidare la panchina ad un tecnico che possa dare le giuste garanzie, in modo da rilanciare le ambizioni. L’identikit prevede un allenatore esperto e già vincente nel campionato cadetto: per questo motivo i nomi più ricorrenti sono quelli di Alberto Gilardino e Fabio Pecchia, con l’ex Genoa favorito su quest’ultimo.