Padova: ipotesi “Garilli” di Piacenza per le prime due gare casalinghe della prossima Serie B

Dopo la promozione in Serie B, il Padova dovrà pensare ai necessari lavori di ammodernamento dello stadio ‘Euganeo. Il rinnovamento dell’impianto prevede una spesa di circa 500mila e renderà impossibile la disputa delle prime gare casalinghe dei biancoscudati nell’impianto padovano

Come sottolinea il quotidiano “Libertà“, le disponibilità di Cosenza e Castellammare di Stabia non sono particolarmente agevoli per i tifosi, per cui il club veneto starebbe anche valutando il ‘Garilli’ di Piacenza, che lo scorso anno ha ospitato la Feralpisalò. Saranno quindi giorni di attesa, ma non ci saranno ovviamente problemi nel completare la domanda di iscrizione.