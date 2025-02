TMW: “Frosinone, Bianco firma fino a giugno con opzione in caso di salvezza. Squadra in ritiro”

Dopo l’esonero di mister Leandro Greco, il Frosinone ha scelto Paolo Bianco come suo successore. Come riportato da “TuttoMercatoWeb.com” l’ex allenatore del Modena firmerà oggi un contratto con la squadra fino a giugno, estendibile in caso di salvezza. Bianco inizierà immediatamente il suo incarico, dirigendo l’allenamento di questo pomeriggio e dando il via a un ritiro pre-partita da domani, mirato a rafforzare lo spirito di squadra e la concentrazione per la prossima cruciale partita di domenica contro la Salernitana, che sta solo un gradino sopra il Frosinone in classifica.

