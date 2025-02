Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Attraverso il proprio sito ufficiale i risultati delle gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Riposo

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 19ª giornata

PALERMO-TERNANA 0-3

UNDER 17 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 19ª giornata

PALERMO-JUVE STABIA 3-0 – De Gregorio, Nicolosi (2)

UNDER 17 FEMMINILE

Campionato Interregionale Under 17 Femminile, 1ª giornata

PALERMO WOMEN-LAZIO WOMEN 3-1 – Manna, Gippetto, Anello

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata

SALERNITANA-PALERMO 0-5 – Sabella, La Corte, Giarraffa, Scarantino, Balsamo

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata

SALERNITANA-PALERMO 1-0

UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 20ª giornata

CITTA’ DI TRAPANI-PALERMO 1-1 – Randazzo

UNDER 14 MASCHILE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone C, 15ª giornata

CIAKULLI CALCIO-PALERMO 3-1 – Taormina

UNDER 12 MASCHILE

Campionato Under 13 Esordienti Fair Play II° Anno 2012 9 vs 9 – Girone B, 10ª giornata

CITTA’ DI CARINI-PALERMO 3-3