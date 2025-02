Inghilterra: arbitro accusato di abuso su minori

Scandalo in Inghilterra. Un assistente arbitro è finito a processo con l’accusa di violenza sui minori.

Si tratta di Gareth Viccars, 46 anni: l’uomo è stato accusato di “atti sessuali penetrativi” con una ragazzina di età compresa tra 13 e 15 anni. Viccars, di professione agente immobiliare, avrebbe “intenzionalmente toccato” la vittima “senza ragionevolmente credere che avesse 16 anni o più”.

Viccars una settimana fa è comparso alla Willesden Magistrates Court ed è stato messo in custodia cautelare. Il 7 marzo comparirà alla Snaresbrook Crown Court, dove verrà presentata una dichiarazione di colpevolezza. La Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), l’organismo responsabile dell’arbitraggio nelle partite di calcio professionistico inglese, ha sospeso l’arbitro mentre erano in corso le indagini della polizia.

Viccars, che ha diretto partite di Coppa di Lega e FA Cup, non ha mai arbitrato in questa stagione e la sua ultima apparizione risale al 3 febbraio 2024. Un portavoce della PGMOL ha dichiarato a Sky Sports UK: “Non appena le accuse sono venute alla luce, il signor Viccars è stato immediatamente sospeso. Poiché la questione è oggetto di un’indagine di polizia in corso, non siamo in grado di rilasciare ulteriori dichiarazioni”.