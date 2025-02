Di Marzio: “Frosinone, scelto Bianco come nuovo allenatore”

Il Frosinone ha scelto Paolo Bianco come nuovo allenatore. L’accordo, come riportato da Gianluca Di Marzio su X, è stato raggiunto stasera. Bianco, attualmente ancora legato al Modena, succederà a Leandro Greco, recentemente esonerato. Le voci su Bianco avevano superato altre opzioni come Serse Cosmi e Davide Ballardini, e in breve tempo è stata trovata l’intesa definitiva. La firma del contratto e l’annuncio ufficiale sono previsti per martedì. Bianco è ora incaricato del compito difficile di rivitalizzare una squadra che si trova penultima in classifica e che non registra vittorie dal dicembre scorso.

Continue Reading