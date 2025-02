Gazzetta del Sud: “Cosenza, crisi senza fine. Contro il Palermo ultima speranza?”

L’illusione della vittoria contro la Carrarese è durata poco: la sconfitta contro la Juve Stabia ha riportato il Cosenza alla dura realtà. Una squadra fragile, inconsistente in attacco e vulnerabile in difesa, che continua a sprofondare in fondo alla classifica senza riuscire a rialzarsi.

Come evidenzia Gazzetta del Sud, i rossoblù hanno raccolto una sola vittoria in tutto il 2025, mentre le dirette concorrenti continuano a guadagnare punti. I playout sono lontani sette lunghezze, un divario che si fa sempre più difficile da colmare, soprattutto dopo un mercato invernale che non ha portato rinforzi in grado di cambiare il volto della squadra.

Una squadra senza identità

Il Cosenza non può più permettersi di guardare il nome dell’avversario prima di scendere in campo: ogni partita è una finale. Eppure, come dimostra il match con la Juve Stabia, la squadra di Alvini fatica persino a creare pericoli. Quattro tiri in porta e possesso palla superiore, ma nessuna reale capacità di incidere.

Il gol che ha sbloccato la partita è stato un altro esempio di autolesionismo: Kouan ha perso palla sulla trequarti, lasciando campo aperto per la ripartenza campana, mentre la difesa si è fatta trovare nuovamente impreparata. Il secondo gol subito, nato da un semplice lancio lungo, ha confermato lo stato di confusione totale della squadra.

Con il Palermo servono risposte

Come riporta Gazzetta del Sud, Alvini sta cercando soluzioni, ma senza successo. La coppia d’attacco Zilli-Artistico non ha funzionato, e contro il Palermo potrebbe esserci un nuovo cambio di strategia. Tuttavia, la difesa a tre non sembra essere in discussione, nonostante gli evidenti problemi.

Alcuni giocatori come Ciervo, Fumagalli e Rizzo Pinna attendono un’occasione, mentre è da verificare la presenza di Florenzi. Di certo rientrerà Mazzocchi, ma finora l’uomo della svolta non è ancora stato trovato.

Ultima chiamata?

Domenica al “Marulla” arriva un Palermo in crisi, che però ha comunque una rosa capace di mettere in difficoltà la fragile difesa rossoblù. Una sconfitta potrebbe essere il colpo di grazia definitivo per le speranze di salvezza. Alvini si dice ottimista, ma la realtà racconta un’altra storia.