TMW: “Cesena, fatta per La Gumina in prestito con diritto”

Come riportato dal noto esperto di mercato per Tuttomercatoweb.com, Alessio Alaimo, il Cesena ha superato la concorrenza per arrivare all’ex attaccante rosanero Antonino La Gumina. Sul calciatore non c’erano soltanto i bianconeri. Bari e Cosenza, infatti, stavano monitorando la situazione attorno all’attaccante in uscita dalla Sampdoria. Adesso, però, il Cesena ha accelerato chiudendo la trattativa in prestito con diritto di riscatto. Si attende soltanto l’ufficialità.

Continue Reading