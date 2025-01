AIA, Orsato nuovo commissario per lo sviluppo del talento arbitrale

Nuova carriera per l’ex arbitro Daniele Orsato. Antonio Zappi, neo presidente eletto dell’AIA ai microfoni di Sky, ha reso noto il nuovo ruolo che verrà ricoperto proprio da Orsato:

«L’Italia non poteva privarsi della qualità riconosciuta di Orsato. Svilupperà approcci formativi, metodologie tecniche per favorire e velocizzare la crescita dei talenti arbitrali». Orsato ricoprirà così il ruolo di commissario per lo sviluppo del talento arbitrale AIA.