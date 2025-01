Il calciomercato della Sampdoria entra nel vivo. Il club blucerchiato sta per concludere un colpo importante per la trequarti del club. Stando a quanto riportato da forzamonza.it. Mattia Valoti avrebbe trovato un accordo con il club militante in Serie B per un contratto biennale. Si tratterebbe di un colpo importante per il campionato cadetto, nei giorni seguenti è previsto il via libero definitivo e la conseguente firma.

