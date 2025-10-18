Ternana, Liverani: «In A sono stato il primo a fare l’esordio alle 12:30, in un Brescia-Palermo»

In vista della sfida contro il Campobasso, l’allenatore della Ternana Fabio Liverani ha fatto il punto sulla situazione della squadra e sulle insidie del prossimo match. Intervistato da TernanaNews, il tecnico ha sottolineato alcuni aspetti chiave del momento rossoverde.

«Abbiamo tutti i giocatori a disposizione ed è una novità per noi» ha dichiarato Liverani, evidenziando come l’infermeria finalmente vuota rappresenti un segnale positivo. Tuttavia, c’è ancora da lavorare: «Dobbiamo cercare di eliminare i piccoli difetti che in questo momento ci creano dei problemi. Concediamo poco ma, alla prima occasione, prendiamo gol e dobbiamo migliorare nella concentrazione».

Sul Campobasso, Liverani mostra rispetto: «È una squadra organizzata, ben allenata e che va affrontata con rispetto». In attacco, il dubbio riguarda chi schierare: «Davanti abbiamo cinque giocatori per due posti e Dubickas si è allenato, è a disposizione».

Il tecnico ha anche parlato del possibile ritorno di Federico Viviani a gennaio: «Ha avuto un problema al ginocchio, è rientrato anche se quel problema gli comporterà sempre dei fastidi. Ha ancora bisogno di almeno 15-20 giorni, prima di gennaio non sarà a disposizione».

Commentando l’orario insolito della gara, ha ricordato con ironia: «In Serie A sono stato il primo a fare l’esordio alle 12:30, in un Brescia-Palermo, da calciatore». E ha voluto ringraziare i tifosi: «Nonostante l’orario e la trasferta impegnativa, hanno fatto la fila ai botteghini per seguirci».