Palermo-Modena, i convocati di Sottil

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Andrea Sottil ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domenica 19 ottobre contro il Palermo, valida per l’8ª giornata di Serie B. Sono 24 i giocatori chiamati per la gara in programma alle ore 15 allo stadio “Renzo Barbera”.

Ecco l’elenco completo dei convocati gialloblù:

Portieri:

Leandro Chichizola (1)

Michele Pezzolato (22)

Fabrizio Bagheria (78)

Difensori:

Francesco Zampano (7)

Fabio Ponsi (3)

Matteo Cotali (29)

Cristian Cauz (33)

Davide Adorni (28)

Bryant Nieling (20)

Alessandro Dellavalle (25)

Steven Nador (19)

Daniel Tonoli (77)

Centrocampisti:

Luca Magnino (6)

Fabio Gerli (16)

Alessandro Sersanti (5)

Yanis Massolin (17)

Simone Santoro (8)

Niklas Pyyhtia (18)

Luca Zanimacchia (98)

Attaccanti:

Ettore Gliozzi (9)

Pedro Mendes (11)

Giuseppe Caso (10)

Francesco Di Mariano (23)

Gregoire Defrel (92)

