Palermo-Modena, i convocati di Sottil
Andrea Sottil ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domenica 19 ottobre contro il Palermo, valida per l’8ª giornata di Serie B. Sono 24 i giocatori chiamati per la gara in programma alle ore 15 allo stadio “Renzo Barbera”.
Ecco l’elenco completo dei convocati gialloblù:
Portieri:
Leandro Chichizola (1)
Michele Pezzolato (22)
Fabrizio Bagheria (78)
Difensori:
Francesco Zampano (7)
Fabio Ponsi (3)
Matteo Cotali (29)
Cristian Cauz (33)
Davide Adorni (28)
Bryant Nieling (20)
Alessandro Dellavalle (25)
Steven Nador (19)
Daniel Tonoli (77)
Centrocampisti:
Luca Magnino (6)
Fabio Gerli (16)
Alessandro Sersanti (5)
Yanis Massolin (17)
Simone Santoro (8)
Niklas Pyyhtia (18)
Luca Zanimacchia (98)
Attaccanti:
Ettore Gliozzi (9)
Pedro Mendes (11)
Giuseppe Caso (10)
Francesco Di Mariano (23)
Gregoire Defrel (92)