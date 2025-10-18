TMW: “Sampdoria, fatta per Salvatore Foti in panchina”
Dopo l’ufficialità dell’esonero di Massimo Donati, la Sampdoria si prepara a voltare pagina in panchina. Come riportato da Tuttomercatoweb nella giornata di oggi, il club blucerchiato ha ormai trovato l’accordo con Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma, per affidargli la guida tecnica della prima squadra.
Secondo quanto riferito da TMW, Foti firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo automatica nel caso in cui la squadra centri l’obiettivo playoff al termine della stagione in corso. La “fumata bianca”, come riportato dal portale, è attesa a breve, con l’annuncio ufficiale previsto nelle prossime ore.