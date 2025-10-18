Palermo-Modena, i convocati di Inzaghi: fuori Gyasi e Bani, torna Ranocchia

Alla vigilia del big match del “Renzo Barbera” tra Palermo e Modena, valido per l’ottava giornata di Serie B, Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati.

Fuori Gyasi e Bani, entrambi alle prese con problemi muscolari, mentre torna a disposizione Ranocchia, ristabilito e pronto per la panchina. Confermati tutti i big, da Palumbo a Pohjanpalo, passando per Brunori, Ceccaroni e Segre.

I convocati del Palermo:

Gomis, Augello, Palumbo, Gomes, Segre, Brunori, Ranocchia, Vasic, Giovane, Bereszynski, Pohjanpalo, Le Douaron, Diakitè, Pierozzi, Blin, Peda, Avella, Corona, Ceccaroni, Joronen, Veroli.