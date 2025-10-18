Inzaghi presenta Palermo-Modena: «Non è una sfida tra Di Mariano e Palumbo»

Alla vigilia di Palermo-Modena, Filippo Inzaghi ha parlato dei suoi dubbi di formazione e della forza del gruppo rosanero, sottolineando il ruolo fondamentale dei cambi.

«I cambi sono quelli che, fino ad ora, ci hanno fatto ottenere i risultati – ha dichiarato il tecnico del Palermo –. Quando preparo la gara penso agli undici titolari ma anche a chi, entrando, può risolverla. Ho dei dubbi che mi accompagneranno sempre, e potrei scegliere ad occhi chiusi: è solo un bene avere questi dubbi positivi».

Sul reparto difensivo, Inzaghi ha confermato una scelta precisa: «Peda giocherà tutti i 90 minuti. È giovane, forte e ha sempre dato garanzie. Da quando sono arrivato ho detto che non si sarebbe mosso: l’ho adattato qualche volta a destra perché lasciarlo fuori è difficile. Sono convinto che farà una grande partita. Se dovessimo avere bisogno, al centro potrà giocare anche Ceccaroni, ma Blin no, se non costretto».

Infine, un commento sul confronto tra Palumbo e l’ex Di Mariano: «Non penso sia una sfida tra i due. Sono felice di avere Palumbo, che ha lavorato tanto ed è arrivato nella condizione che speravo due mesi fa. Mi tengo stretto Palumbo, ma non sarà una sfida tra due giocatori: sarà una sfida tra due squadre, e speriamo di regalare una gioia ai tifosi».