Inzaghi presenta Palermo-Modena: «Voglio la partita perfetta, questa squadra sta diventando vincente»
In conferenza stampa dal “Renzo Barbera”, Filippo Inzaghi ha analizzato la vigilia del big match contro il Modena, elogiando la crescita del suo Palermo e la compattezza del gruppo.
«Questa squadra, in queste prime settimane, ci ha abituati a sfatare determinati tabù – ha dichiarato Inzaghi –. Dovremo avere pazienza, noi e lo stadio, che sarà trascinante. Servirà una partita matura, voglio vedere ulteriori miglioramenti: abbiamo margini enormi e giocatori importanti che stanno ritrovando la condizione».
Sull’avversario, il tecnico è stato chiaro: «Il Modena è una squadra tosta come noi. Conta poco essere le migliori difese dopo sette partite. Cercheremo di essere aggressivi e comandare la partita. Le gare durano novanta minuti, e in Serie B per vincere serve la classica partita perfetta».
Inzaghi ha poi aggiunto: «Pretendo sempre il massimo e voglio che questa squadra migliori ancora. Su tanti aspetti siamo più avanti di quanto avessi preventivato. Una squadra vincente si costruisce allenamento dopo allenamento. Ho dato fiducia a chi, secondo me, era più forte di quello che si vedeva, e adesso tutti stanno dimostrando il proprio valore».
Infine, un sorriso: «Si sta creando un gruppo importante. Non c’è stata ancora una multa: se succederà, come a Pisa lo scorso anno, vorrà dire che saremo arrivati lontano».