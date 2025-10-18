Inzaghi presenta Palermo-Modena: «Con i portieri decideremo con intelligenza, Gomis in panchina»

Dalla sala stampa del “Renzo Barbera”, Filippo Inzaghi ha presentato il big match di domani tra Palermo e Modena, sfida d’alta classifica che promette spettacolo e tensione.

«In Serie B non ci sono partite semplici – ha dichiarato Inzaghi –. Se il Modena è lì, se lo merita. Lo avevo detto che poteva essere la sorpresa del campionato: ha giocatori che hanno già vinto la Serie B, quindi non mi meraviglia vederli in vetta. Abbiamo grande rispetto per loro, ma avremo il vantaggio dei 35mila del Barbera che ci spingeranno per tutti i novanta minuti».

Il tecnico rosanero ha poi parlato della situazione dei portieri, chiarendo la strategia di gestione: «Con i portieri ne parleremo più avanti. Domani Gomis sarà in panchina, Joronen è il titolare e siamo contenti di Avella. La prossima settimana tornerà anche Bardi. Li gestiremo con intelligenza, cercando di far tornare tutti al massimo livello. Di volta in volta decideremo in base ai momenti».

Infine, un passaggio sulla profondità del reparto: «Avere quattro portieri di questo livello è un vantaggio, non un problema. Ci sono stati episodi da gestire, ma tutto si risolverà nel modo giusto entro gennaio».