Inzaghi presenta Palermo-Modena: «Abbiamo l’imbarazzo della scelta, mi fido di tutti»

Alla vigilia del big match contro il Modena, Filippo Inzaghi ha parlato della solidità del suo Palermo e della crescita del gruppo.

«A noi gli infortuni non ci tolgono nulla – ha dichiarato il tecnico rosanero –. Questa squadra è forte. A La Spezia abbiamo giocato senza Ceccaroni e Bani, e se l’avessimo saputo un mese fa ci saremmo messi le mani nei capelli. Invece abbiamo dimostrato che chiunque scende in campo è all’altezza».

Inzaghi ha poi sottolineato la competitività interna: «Quando preparo la partita guardo i miei giocatori durante la settimana. Domani ne abbiamo diciotto che possono giocare, tutti meriterebbero di farlo. Ho la fortuna di scegliere e sta a loro mettermi in difficoltà. Stanno tutti bene, lavorano al massimo: se ci fosse qualcuno che lavora meno sarebbe facile lasciarlo fuori».

Il tecnico ha anche voluto spendere parole importanti per chi finora ha avuto meno spazio: «Gli unici penalizzati fin qui sono stati Vasic e Corona, ma saranno decisivi per il nostro futuro. Tutti fanno parte di questo progetto e tutti devono sentirsi protagonisti».