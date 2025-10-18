Inzaghi presenta Palermo-Modena: «Abbiamo l’imbarazzo della scelta, mi fido di tutti»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Alla vigilia del big match contro il Modena, Filippo Inzaghi ha parlato della solidità del suo Palermo e della crescita del gruppo.

«A noi gli infortuni non ci tolgono nulla – ha dichiarato il tecnico rosanero –. Questa squadra è forte. A La Spezia abbiamo giocato senza Ceccaroni e Bani, e se l’avessimo saputo un mese fa ci saremmo messi le mani nei capelli. Invece abbiamo dimostrato che chiunque scende in campo è all’altezza».

Inzaghi ha poi sottolineato la competitività interna: «Quando preparo la partita guardo i miei giocatori durante la settimana. Domani ne abbiamo diciotto che possono giocare, tutti meriterebbero di farlo. Ho la fortuna di scegliere e sta a loro mettermi in difficoltà. Stanno tutti bene, lavorano al massimo: se ci fosse qualcuno che lavora meno sarebbe facile lasciarlo fuori».

Il tecnico ha anche voluto spendere parole importanti per chi finora ha avuto meno spazio: «Gli unici penalizzati fin qui sono stati Vasic e Corona, ma saranno decisivi per il nostro futuro. Tutti fanno parte di questo progetto e tutti devono sentirsi protagonisti».

Ultimissime

Palermo-Modena, i convocati di Inzaghi: fuori Gyasi e Bani, torna Ranocchia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Modena: «Non è una sfida tra Di Mariano e Palumbo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Modena: «Voglio la partita perfetta, questa squadra sta diventando vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Modena: «Con i portieri decideremo con intelligenza, Gomis in panchina»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Modena: «Abbiamo l’imbarazzo della scelta, mi fido di tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025