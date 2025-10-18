Inzaghi presenta Palermo-Modena: «Serve pazienza, ma ci sentiamo sempre più forti»

Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Modena, in programma domani al «Renzo Barbera».

«Rimanere al secondo posto, visti i risultati di oggi, è un vantaggio che dobbiamo sfruttare» – ha dichiarato Inzaghi – «questa è l’ennesima prova di maturità per noi. La squadra mi piace, ma servirà pazienza e dovremo sfruttare il fattore campo. Il Modena non è primo per caso, è una squadra forte, ma anche noi domenica dopo domenica ci sentiamo sempre più forti».

L’allenatore rosanero ha poi aggiunto: «Mi fido dei miei giocatori, in queste due settimane hanno lavorato con un ritmo infernale. Sono contento di giocare questa partita con uno stadio pieno, era quello che sognavo. Cercheremo di regalare una grande prestazione: quando facciamo una grande partita, di solito vinciamo».

Sulle assenze, Inzaghi non cerca alibi: «Gli infortuni fanno parte del gioco, sono dispiaciuto per Bani e Gyasi ma i sostituti sono altrettanto forti. Andiamo forte in allenamento e sono certo che chi scenderà in campo farà una grande gara».