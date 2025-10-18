Bari, Magalini duro dopo il ko con la Reggiana: «Siamo mancati in tutto. Caserta non è in discussione»

REGGIO EMILIA – Giornata amara per il Bari, travolto 3-1 in casa della Reggiana e scivolato a soli 6 punti in classifica dopo otto giornate. A parlare nel post gara è stato soltanto il direttore sportivo Giuseppe Magalini, che non ha nascosto la delusione per l’ennesima prestazione negativa della squadra.

«Siamo mancati in tutto per tutto – ha ammesso Magalini – e non siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo. Il momento è difficile e non ci aspettavamo, dopo otto partite, di ritrovarci con appena sei punti. Questo non va bene! Evidentemente abbiamo sbagliato più cose e dobbiamo fare un esame approfondito insieme alla proprietà, un’analisi a 360 gradi».

Il dirigente biancorosso ha poi affrontato il tema più delicato, quello dell’allenatore Caserta, finito inevitabilmente al centro delle critiche: «Non abbiamo esonerato Caserta e, per quanto mi riguarda, non ci sono valutazioni da fare sull’allenatore, che non corre alcun rischio. Devo comunque parlarne ancora con la proprietà».

Magalini non ha risparmiato un’analisi severa sullo stato mentale e fisico del gruppo: «Ci sono molti problemi, ma non nei singoli. A preoccuparmi è il fatto che, dopo aver subito il pareggio ed essere rimasti in dieci, ci siamo letteralmente consegnati all’avversario. Questo non è accettabile. Non abbiamo solo poca personalità, ma neanche un volto. Vedo limiti mentali e fisici che ci impediscono di tenere le partite fino alla fine».

Infine, il direttore sportivo ha chiuso con una riflessione autocritica: «In questi 15 giorni pensavamo di aver lavorato bene, ma evidentemente ci sbagliavamo. C’è da lavorare e cercheremo di farlo con umiltà e determinazione».