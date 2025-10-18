Sampdoria, Donati esonerato dopo la sconfitta con l’Entella: in arrivo Salvatore Foti

Dopo ore di riflessione, la Sampdoria ha deciso di voltare pagina. La sconfitta per 3-1 contro l’Entella nel derby di Chiavari, giocato venerdì 17 ottobre, è stata fatale per Massimo Donati, che lascia ufficialmente la panchina blucerchiata.

Arrivato in estate con l’obiettivo di dare una nuova identità alla squadra, Donati non è riuscito a invertire la rotta dopo un avvio di stagione deludente. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club ha avviato le procedure per la risoluzione del contratto e ha già individuato il successore.

Il nome scelto è Salvatore Foti, ex vice di Mourinho alla Roma e già vicino alla Sampdoria nei mesi estivi. Il tecnico è considerato la figura ideale per rilanciare il progetto tecnico e restituire solidità a una squadra che fatica a ritrovare continuità.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, si lavora anche alla composizione dello staff tecnico, che potrebbe includere il ritorno di Attilio Lombardo, ex collaboratore di Evani nella scorsa stagione. Restano da definire tempi e modalità dell’annuncio ufficiale, ma la decisione del club è ormai presa: la Sampdoria riparte da Foti.