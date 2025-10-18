Serie B, risultati finali delle 15:00: vincono Monza e Reggiana. La classifica aggiornata
Il pomeriggio di Serie B regala spettacolo e risultati pesanti nella zona alta e bassa della classifica.
Il Monza espugna il campo del Frosinone (0-1) e aggancia i ciociari al quarto posto, confermandosi tra le formazioni più in forma del momento.
Vittoria convincente per la Reggiana, che batte 3-1 il Bari in una gara dominata e si rilancia a quota 12 punti, agganciando il gruppo playoff.
Gol e spettacolo anche a Pescara, dove gli abruzzesi di mister Vivarini pareggiano 2-2 contro la Carrarese, muovendo la classifica ma restando nei bassifondi.
Termina invece 1-1 lo scontro diretto tra Mantova e Südtirol, un punto che serve poco a entrambe per risalire.
In attesa del big match di domani tra Palermo e Modena, che può valere il primato solitario, la Serie B 2025-2026 si conferma un torneo equilibrato e imprevedibile.
RISULTATI FINALI (ore 15:00 – ottava giornata)
Frosinone – Monza 0-1
Mantova – Südtirol 1-1
Pescara – Carrarese 2-2
Reggiana – Bari 3-1
CLASSIFICA AGGIORNATA
Modena – 17
Palermo – 15
Frosinone – 14*
Monza – 14*
Venezia – 12
Reggiana – 12*
Avellino – 12
Cesena – 11
Carrarese – 11*
Juve Stabia – 10
Südtirol – 10*
Virtus Entella – 9*
Empoli – 9
Padova – 8
Catanzaro – 6
Bari – 6*
Pescara – 6*
Sampdoria – 5*
Mantova – 5*
Spezia – 3