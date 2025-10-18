Serie B, risultati finali delle 15:00: vincono Monza e Reggiana. La classifica aggiornata

Il pomeriggio di Serie B regala spettacolo e risultati pesanti nella zona alta e bassa della classifica.

Il Monza espugna il campo del Frosinone (0-1) e aggancia i ciociari al quarto posto, confermandosi tra le formazioni più in forma del momento.

Vittoria convincente per la Reggiana, che batte 3-1 il Bari in una gara dominata e si rilancia a quota 12 punti, agganciando il gruppo playoff.

Gol e spettacolo anche a Pescara, dove gli abruzzesi di mister Vivarini pareggiano 2-2 contro la Carrarese, muovendo la classifica ma restando nei bassifondi.

Termina invece 1-1 lo scontro diretto tra Mantova e Südtirol, un punto che serve poco a entrambe per risalire.

In attesa del big match di domani tra Palermo e Modena, che può valere il primato solitario, la Serie B 2025-2026 si conferma un torneo equilibrato e imprevedibile.

RISULTATI FINALI (ore 15:00 – ottava giornata)

Frosinone – Monza 0-1

Mantova – Südtirol 1-1

Pescara – Carrarese 2-2

Reggiana – Bari 3-1

CLASSIFICA AGGIORNATA

Modena – 17

Palermo – 15

Frosinone – 14*

Monza – 14*

Venezia – 12

Reggiana – 12*

Avellino – 12

Cesena – 11

Carrarese – 11*

Juve Stabia – 10

Südtirol – 10*

Virtus Entella – 9*

Empoli – 9

Padova – 8

Catanzaro – 6

Bari – 6*

Pescara – 6*

Sampdoria – 5*

Mantova – 5*

Spezia – 3