Serie A, pareggi senza reti: Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo finiscono 0-0

Nessun gol nelle due partite del pomeriggio di Serie A. Alle 15 si sono disputati i match Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo, entrambi terminati 0-0, risultati che muovono leggermente la classifica ma lasciano l’amaro in bocca alle quattro squadre coinvolte.

Pisa-Verona 0-0

All’Arena Garibaldi di Pisa gara equilibrata e povera di emozioni. Il Verona, reduce da un periodo difficile, non riesce a trovare la via del gol e si ferma ancora, nonostante qualche buona occasione nella ripresa. Il Pisa, dal canto suo, conquista un punto che serve più al morale che alla classifica: i nerazzurri restano in zona retrocessione con soli 3 punti, mentre gli scaligeri salgono a 4, ma restano in piena bagarre salvezza.

Lecce-Sassuolo 0-0

Parità anche al “Via del Mare”, dove Lecce e Sassuolo si dividono la posta in palio. La squadra di Gotti non sfrutta il fattore campo e resta ancorata a 6 punti, mentre i neroverdi di Dionisi, più propositivi ma imprecisi sotto porta, salgono a quota 10, agganciando Bologna e Atalanta nel gruppo delle inseguitrici.

La classifica aggiornata (parziale 7ª giornata)

CLASSIFICA:

Napoli – 15

Roma – 15

Milan – 13

Inter – 12

Juventus – 12

Atalanta – 10

Bologna – 10

Sassuolo – 10

Como – 9

Cremonese – 9

Cagliari – 8

Udinese – 8

Lazio – 7

Lecce – 6

Parma – 5

Torino – 5

Verona – 4

Fiorentina – 3

Pisa – 3

Genoa – 2