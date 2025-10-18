Serie A, pareggi senza reti: Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo finiscono 0-0
Nessun gol nelle due partite del pomeriggio di Serie A. Alle 15 si sono disputati i match Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo, entrambi terminati 0-0, risultati che muovono leggermente la classifica ma lasciano l’amaro in bocca alle quattro squadre coinvolte.
Pisa-Verona 0-0
All’Arena Garibaldi di Pisa gara equilibrata e povera di emozioni. Il Verona, reduce da un periodo difficile, non riesce a trovare la via del gol e si ferma ancora, nonostante qualche buona occasione nella ripresa. Il Pisa, dal canto suo, conquista un punto che serve più al morale che alla classifica: i nerazzurri restano in zona retrocessione con soli 3 punti, mentre gli scaligeri salgono a 4, ma restano in piena bagarre salvezza.
Lecce-Sassuolo 0-0
Parità anche al “Via del Mare”, dove Lecce e Sassuolo si dividono la posta in palio. La squadra di Gotti non sfrutta il fattore campo e resta ancorata a 6 punti, mentre i neroverdi di Dionisi, più propositivi ma imprecisi sotto porta, salgono a quota 10, agganciando Bologna e Atalanta nel gruppo delle inseguitrici.
La classifica aggiornata (parziale 7ª giornata)
CLASSIFICA:
Napoli – 15
Roma – 15
Milan – 13
Inter – 12
Juventus – 12
Atalanta – 10
Bologna – 10
Sassuolo – 10
Como – 9
Cremonese – 9
Cagliari – 8
Udinese – 8
Lazio – 7
Lecce – 6
Parma – 5
Torino – 5
Verona – 4
Fiorentina – 3
Pisa – 3
Genoa – 2